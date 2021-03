Ivo Šarlingr si otevřením muzea veteránů splnil svůj dětský sen

Práce se železem, ta byla vždycky jeho vášní. Motocykly i jiné stroje opravoval Ivo Šarlingr už od dětství. Po několika desítek let se k tomuto řemeslu vrátil a dokonce si v Pavlíkově založil svoje vlastní muzeum, ačkoliv s tím zpočátku vůbec nepočítal. „Začalo to krásně. Jsem kluk z vesnice a děda byl kovář, takže jsem k němu chodil od mládí. Táta se točil kolem traktorů a motorek, a tak mě černé řemeslo bralo od začátku, především motorky. Od devíti let jsem chodil s poštou pěšky ze Všetat do Pavlíkova, kde jsem ji roznášel a v jedenácti letech jsem od pošty dostal služební moped. V té době to bylo něco.“

Nejprve se jednalo o drobnosti, ale pak následovaly i složitější opravy, od mopedů jsem přešel na pionýry a ve čtrnácti letech jsem s nimi začal jezdit závody, v šestnácti také motokros. V té době už jsem si sháněl různé součástky ze starých motorek, dával jsem stroje dohromady. Pomohl mi s tím i táta, který měl doma dílnu a leccos mi poradil,“ vzpomíná. Ivo Šarlingr, majitel Muzea veteránů Pavlíkov.Zdroj: Deník / Josef Rod Po svatbě ovšem svoje stroje prodal. „Před revolucí jsem pracoval v agrochemickém podniku, samo sebou kolem automobilů. Pracoval jsem jako mechanizátor, technický pracovník a následně i jako vedoucí provozu. Byly to krásné časy, opět kolem motorů. Po revoluci jsem si pronajal jeden objekt a začal tam podnikat. Rozváželi jsme cement, vápnění pro zemědělské podniky, k tomu jsem si přibral obchod s palivem. Až dosud jsem dělal zemní práce, dělali jsme silnice, stavby, výkopy, opět to vonělo benzínem. Teď ve firmě pokračuje syn,“ vypráví. Ivo Šarlingr, majitel Muzea veteránů Pavlíkov.Zdroj: Deník / Josef Rod Ve čtyřiceti letech se také vrátil ke svému klukovskému snu. „Pořád mě to k němu táhlo. Začal jsem objíždět lidi, kterým jsem tehdy věci prodal, něco jsem nakoupil zpět. Opřel jsem se do toho, dal dohromady pár strojů a udělal jsem si takovou soukromou sbírku sám pro sebe, pro potěšení. Začal jsem shánět další stroje a díly, až to dospělo k tomu, že jsem si říkal, mám tu motorky, tak si to doma předělám a umístím je do jedné místnosti, abych měl potěšení a mohl si u strojů posedět a popovídat s kamarády. Ti mi říkali, že je škoda, aby tak pěkné věci neviděli i ostatní.“ Ivo Šarlingr, majitel Muzea veteránů Pavlíkov.Zdroj: Deník / Josef Rod Ivo pokračoval ve restaurování veteránů i nadále, navíc začal jezdit veteránské závody. „Na nich jsem se seznámil se spoustou lidí, kteří byli podobně trhlí jako já, leccos jsem s nimi vyměnil nebo odprodal a k šedesátinám jsem otevřel veřejnosti muzeum. Tehdy jsem ovšem vůbec nepočítal, že ho někdy rozšířím. Za ta léta, co jsem jezdil na veteránské akce, jsem ale objevoval další zajímavé stroje a úplně jsem tomu propadl. O osm let později jsem otevřel další část a nakonec jsem dospěl do toho, že tu mám dnes 120 motorek 35 cizích značek z osmi kontinentů. K tomu mám 37 pouze českých značek,“ upozorňuje. Ivo Šarlingr, majitel Muzea veteránů Pavlíkov.Zdroj: Deník / Josef Rod Jeho ohromnou sbírku obdivují nejen motorkáři a další návštěvníci, ale v samotném v Národním technickém muzeu. Jezdí ke mně kamarád, ředitel sekce motorismu, a ten se nestačí divit. Spoustu strojů se mi povedlo v posledních letech zachránit a mám je v muzeu, to je na tom to pěkné. Jelikož mám rád zvláštnosti a zažil jsem dobu Stadionky, jezdil jsem na mopedech, tak jsem nashromáždil také sbírku mopedů od počátku prototypů. Dávám dohromady také nějaká kola, které Stadionka vyráběla a jelikož jsem jezdil také motorkros, mám tu i průřez krosovými motorkami. Mám třeba veškerou výrobu motocyklů Eso.“ Ivo Šarlingr, majitel Muzea veteránů Pavlíkov.Zdroj: Deník / Josef Rod Vůbec nejstarší motorka značky Luarin a Klement pochází z roku 1902. „Z dalších zajímavých motorek je ta, která jezdila ve filmu Šest medvědů s Cibulkou. Jinak jsou ovšem všechny něčím zajímavé a mám k ní svůj vztah. Mám tu třeba českou JAWU, která je chlazená vodou a spousta lidí by ji chtělo, včetně technickému muzea. Dále tu mám motorky americké, anglické, indické, německé, belgické. Motorky vystavuji především předválečné a meziválečné, ale mám tu i pár mladších výjimek vyrobených po druhé světové válce. Ty jsou ovšem opravdu zajímavé a jedná se o unikáty. Nejraději mám každou, kterou dodělám. Většina jich je pojízdných a svézt se na ní je opravdu krásný pocit.“ Ivo Šarlingr, majitel Muzea veteránů Pavlíkov.Zdroj: Deník / Josef Rod V jedné z výstavních místností si Ivo nechal udělat pietní místo vášnivého automobilového závodníka Aloise Halašty, který v Rakovníku jako druhý výrobce po Bohumilu Pánkovi začal vyrábět automobily. „Je to taková vzpomínka na mého kamaráda a jeho tátu, který měl dílnu v Palackého ulici a byl mechanik prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Vyrobil v Rakovníku čtyři automobily a každý byl jiný. Podnik ovšem zanikl a nikdo o něm nic neví. Chci, aby lidé věděli, že v Rakovníku byli šikovní lidé, kteří vyráběli hezká auta,“ vysvětluje. Ivo Šarlingr, majitel Muzea veteránů Pavlíkov.Zdroj: Deník / Josef Rod Ivo Šarligr do historických strojů a součástek investoval nemalé množství financí. A aby si sehnal opravdu vzácný kousek, musel procestovat řadu zahraničních burz a muzeí. „Muzeum ale není nafukovací a už to není kam dávat. Pro příští rok jsme udělali nějaké stojánky, kam přibudou další kusy. Mám tu celou kolekci Premiérů, což je taková chebská zvláštnost, kterou chci dát celou dohromady a těchto šestnáct skvostů pak následně vystavím. Tím to ovšem zřejmě skončí, všechny místnosti už mám naplněné a žádného stroje se zbavit nechci. Je mi líto dát něco pryč, mám k nim nějaký vztah a stejně jako se nechci zbavit manželky se nechci zbavovat ani motorek,“ usmívá se. Ivo Šarlingr, majitel Muzea veteránů Pavlíkov.Zdroj: Deník / Josef Rod Právě s manželkou vyhradil jednu z místností také pro rodiny s dětmi. „Všechny manželky a děti motorky vidět nemusí, takže jsme vystavili panenky a staré kočárky, aby si každý našel to své. Navíc jsem chtěl, aby ostatní viděli, jak se dříve žilo a pracovalo na vesnici, tak jsem otevřel i výstavu se zemědělskými nástroji. V každém kusu takového nářadí je kus kovářské práce a kováři byli opravdu perfektní řemeslníci,“ říká zakladatel pavlíkovského muzea veteránů. Aby toho nebylo málo, vytvořil si v něm i výstavu pracích prostředků a praček jako odkaz na rakovnický podnik Rakona. Ivo Šarlingr, majitel Muzea veteránů Pavlíkov.Zdroj: Deník / Josef Rod Motorkář a motorista tělem i duší si v letošním roce pro návštěvníky muzea připravil jednu velkou novinku. „Až z Francie jsem si od jednoho sběratele pořídil sochu patrona motoristů, poutníků, pocestných, horníků a záchranářů letecké činnosti, sochu sv. Kryštofa. Za Mělníkem se sice nachází socha, kterou motorkáři léta považovali za sv. Kryštofa, ale nedávno jsem zjistil, že se jedná o sv. Mikuláše. Proto jsem se rozhodl, že sochu sv. Kryštofa nechám umístit před muzeum do Pavlíkova, aby se tu motorkáři, když se tu scházejí, mohli na ní podívat, pomodlit se, dát k ní svíčku, aby je patron doprovázel po cestě,“ dodává Ivo Šarlingr. Socha má být slavnostně odhalena 1. května.

