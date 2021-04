Jan Vrábík vybudoval z malého obchůdku prosperující řeznickou a uzenářskou firmu

Prvních deset let vstával do práce každý den v půl páté a domu přicházel v deset hodin večer. „Pak už se to změnilo, začali jsme chodit do práce už od tří, kdy se začalo vozit maso a takto to pokračovalo až dodnes. Před třinácti lety jsme koupili objekt bývalé strojní a traktorové stanice. Vzal jsem si devíti milionový úvěr a koupil jsem nějakou technologii, všechno v řádech milionů a vybudoval jsem to, co tu stojí dodnes. Máme i s prodavačkami v obchodem čtyřicet zaměstnanců a ještě vloni jsem podnik rozšířil o dvě velké chladírny. Myslím, že to byla poslední štace před důchodem a nyní se chystám pomalu předat firmu synovi, který se stará o výrobu,“ říká.

Jan Vrábík.Zdroj: Deník/Josef Rod