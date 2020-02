Jarmila Fabišková: Práce se střechami mě stále baví. Je zajímavá a poměrně akční

Vždycky tvrdila, že je jedno, co člověk prodává, jen jde o to se to naučit. „Je pravda, že když jsem poprvé otevřela katalog střech, kterých tam bylo asi sedmnáct druhů ve třech povrchových úpravách, říkala jsem si, že se to nikdy nemůže naučit. Během dvou let se ale základ naučit dá, obzvlášť, pokud má člověk technické vlohy a chuť.“