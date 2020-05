Jaroslava Pitařová soutěží již třicet let

Jaroslava má vášeň pro nejrůznější soutěže, a to již tři desítky let. „Jen v posledních patnácti letech jsem vyhrála tři skútry, šest mobilů, šest foťáků, myčku. Tu jsem vyhrála tím, že jsem měla odhadnout, kolik se prodalo pracího prášku v celé republice za rok. Já to odhadla nejlépe, což mohlo být i tím, že jsem v té době pracovala v drogerii. Také jsem vyhrála asi čtyři televize,“ vyjmenovává. Třikrát už si Jaroslava vyzkoušela i televizní soutěž, konkrétně Pálí vám to, Česká tajenka a Co na to Češi.

Zdroj: archiv Jaroslavy Pitařové