Léta dělal i vedoucího odborné rady mládeže v Rakovníku, a to až do roku 2010. „Manželka si myslela, že tam máme jen samé ženské a chlast. Když ovšem s námi jednou byla a viděla, co je to za běhání, změnila názor. Ale začalo ji to také bavit a od té doby s námi jezdí. Léta jsme jezdili pod Sýkořici do kempu, manželka nám vařila a bylo to tam moc pěkné. Po záplavách jsem marodil, měl jsem slabší infarkt, tak jsem šel do důchodu a rok jsem vynechal, poté jsme ale začali znovu.“

Zdroj: Archiv Josefa Kesslera