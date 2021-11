Karolína Brngálová: Z boxu mám krásné zážitky, ale musel ustoupit škole

/FOTOGALERIE/ Má štíhlou postavu, přesto tato křehká dívka umí rozdávat rány. Sedmnáctiletá rodačka z Rakovníka Karolína Brngálová se totiž zhruba pět let věnovala boxu a dotáhla to až na mistrovství České republiky mládeže. „S boxem jsem začala na prvním stupni základní školy. Zkusila jsem si první trénink a hned mě to nadchlo,“ vzpomíná Karolína.

Karolína Brngálová. | Foto: archiv Karolíny Brngálové

Talentovaná dívka ovšem sportovala už odmalička, sport jí zkrátka šel. „Věnovala jsem se nějaký čas aerobiku, také baletu, ale i florbalu,“ vypráví Karolína, která také již od dětství reprezentuje svoji základní a posléze i střední školu v různých atletických disciplínách. Jak sama přiznává, boxerské začátky byly obtížné. „Samozřejmě to byla dřina, všechny začátky u všeho, co děláte poprvé, bývají těžké. Ale základ je trénovat. V boxerské tělocvičně jsem trénovala dvakrát týdně. Začínali jsme rozcvičkou, pak jsme se rozehřáli, následovalo běhání, stínování a sparingy, kdy jsme boxovali proti sobě,“ popisuje klasický boxerský trénink. O její přípravu se staral především Radek Červený, vedoucí oddílu TJ TZ Rakovník. Eva Blondýna Suková: Vystoupením s Norbim Kovácsem si splním můj sen Za svoji pětiletou boxerskou kariéru Karolína odboxovala několik zajímavých duelů, především v oblastních kolech České národní ligy v boxu, spočítané zápasy ovšem nemá. Svůj první duel boxovala v únoru roku 2015 proti chlapci v rakovnickém Domě osvěty, duel skončil remízou. „Trénování a období před zápasem bývalo velmi náročné, musela jsem si hlídat váhu a měla zpřísněné tréninky, ale samotné zápasy mě bavily. Mým největším zážitkem bylo mistrovství České republiky školní mládeže,“ vzpomíná Karolína, která tehdy z Karviné přivezla stříbrnou medaili. S boxem skončila kvůli škole. „Bylo to opravdu časově náročné, skloubit školu a box. Studuji cestovní ruch na Integrované střední škole v Rakovníku a chtěla bych pokračovat i na vysoké škole. Baví mě cizí jazyky, nejblíž mám určitě k angličtině. Také ráda cestuji a líbilo se mi všude u moře. Dost mě láká Amerika, tam bych se chtěla jednou podívat,“ uzavírá Karolína.

