Karolína Čechová: Fotbal dostala až na druhý pokus. A pak mu propadla

Pozor, Karolína Čechová, to není jen hromada sportů, které vyzkoušela. Ona se také 12 let intenzivně věnovala tancování. S uskupením Lindsays crew při Domu dětí mládeže v Rakovníku se dokonce dostaly i do populární soutěže Česko Slovensko má talent. „Uspěly jsme a postoupily do finále, jenže tam jsme nakonec nebyly, protože na to byla snad nějaká jiná pravidla. Třikrát jsme od porotců dostaly ano, ale potvrzení postupu už jsme nedostaly,“ vybavuje si zážitek z televizní show umocněný hláškou slavné zpěvačky Lucie Bílé. „Se sestavou Klauni jsme všichni měli natupírované vlasy a ona se smála, že rozčesávat by to tedy nechtěla, což jí chápu. Každopádně to pro nás byl zážitek a velká příležitost vyzkoušet něco nového před kamerami a diváky,“ říká Karolína Čechová, která se tanci stále trochu věnuje, ale v době koronaviru je tahle aktivita hodně utlumená. „Je pravda, že doma mě samotnou tancovat nebaví, raději si vezmu míč a kopu o zeď.“

Karolína Čechová z Rakovníka, fotbalistka SK Pavlíkov.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek