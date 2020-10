Kateřina Kašparová: Pobyt v klášteře v Nepálu ve mně zanechal silný zážitek

Katka přednáší i pro firmy. „Ano, motivační přednášky, kde na své cestě ukazuji lidem, že i oni musí krok po koku za svým cílem. Chce to trpělivost a priority. Stejně tak se snaží ukazovat i sledujícím na instagramu, kterých je přes osm tisíc, že je důležité dělat, co člověka baví. Zranění ji však neodradila od šíleně dlouhých běhů. „Šílené ultra běhy plánuji, protože potřebuji adrenalin. Mám tendenci neustále se posouvat, překonávat své hranice, ultra mi toto poskytuje. Vím, že to bude bolet, přijde ten zlom, kdy to bolí, ale to mě baví. Někdy si člověk řekne, dost, to nedám, no tak to dám jindy, člověk nemůže stále vyhrávat, ale posouvat se, vyvíjet se, to se můžeme stále,“ vysvětluje.

Zdroj: Michal Bílek