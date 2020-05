Lucie Fialová: Miluji tanec, umění, vaření i box, který beru jako terapii

Nějakou dobu se Lucka zkoušela odreagovat ve fitness centru, avšak poté ji učaroval box. „Člověk se ve fitku skvěle odreaguje, ale nedostane tam na „čumák“. Box pro mě nejdřív byl jako příjemný způsob kardio tréninku. Nakonec je to terapie, kterou absolvuji každý týden a odnáším si cennou zkušenost do života. Když dostanete ránu, může vás to položit, můžete si to nechat líbit nebo se můžete bránit a vyjít silnější. To je to, co mě na boxu baví nejvíc.“