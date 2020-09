Marie Kruntová: Chci, aby se v naší škole všichni cítili dobře  

Marie navštěvovala plaveckou základní školu a výborně plavala, dokonce i závodně. „Mojí oblíbenou tratí bylo sto metrů. Od dvanácti let jsem se věnovala rovněž jezdectví, konkrétně parkurovému skákání. Plavání jsem ve čtrnácti zanechala, ale sportovnímu ježdění jsem se věnovala až do doby, než jsem nastoupila do funkce ředitelky školy. V té době nastal zlom. Věděla jsem, že to časově nebude možné zvládat. Stála jsem před rozhodnutím, zda se parkurovému skákání věnovat na profesionální úrovni, nebo vůbec. A tak jsme prodali posledního koně a teď už se svezu jen příležitostně. Myslela jsem si, že to v mém životě bude s koňmi trochu jinak, ale asi to tak mělo být.“

Zdroj: archiv Marie Kruntové