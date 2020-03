Martin Leibl: Chci si zkusit manažerskou extraligu v boxu

Vzhledem k tomu, že cvičím s ostatními a mám nějakou přípravu, fyzičku, chci se s něčím srovnávat, někam to posunout. Jedeme na trénincích sice nějaké sparingy, ale s kluky se hlídám. Proto jsem to chtěl zkusit v manažerské extralize, kde jsou sice veteráni, ale je to úplně jiná zkušenost. Jde mi o nějaké zhodnocení toho, co dělám – odraz mého tréninku. Oblastní kola už jsem kvůli věku nestihl, tak jsem rád, že je alespoň možnost manažerské extraligy. Boxeři zde boxují v helmách, mají měkčí rukavice, ale pravidla jsou úplně stejná podle České boxerské asociace.