Milan Sýkora mladší, tichá hvězda národního týmu v cestě za zlatem

Byl také u historického úspěchu rakovnického hokejbalu, postupu do extraligy. Tam za Ráčky úspěšně hrál. I když se tým nakonec v nejvyšší soutěži neudržel, protože má problémy s počtem hráčů a trénováním, Milan Sýkora mladší rostl sezonu za sezonou a patřil k nejlepším hráčům mužstva. Získal i cenu pro nejlepšího nováčka extraligy. „Bylo to obrovské překvapení. Když mi to kluci řekli, moc jsem tomu ani nevěřil. Ale bral jsem to jako odměnu za mou práci, protože jsem kdysi vlastně z mladšího dorostu přešel rovnou do mužů a prosadil se i tam,“ vzpomínal později Sýkora, který se zákonitě objevoval také v mládežnických reprezentacích.

Zdroj: archiv M. Sýkory