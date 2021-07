Milena Křikavová: Mojí osudovou knihou je Malý princ

Vysokoškolské studium dokončovala s prvním dítětem a jak sama říká, rodičovství v kombinaci se studiem ji ještě posílilo. „Celý život mám bojovný, nic nemám rovně, vše si musím vyzkoušet. I to, že jsem si děťátko stihla pořídit, studovat s ním, starat se o něj, bylo pro mě sice náročné, ale zajímavé a posilující a celý můj život je takový. V Rakovníku jsem se vdala a už jsem tady zůstala. Mám ráda kontakt s lidmi a prostředí s knížkami mně vyhovovalo, tak jsem si řekla, že budu za pultem dál vyrůstat, starat se o knížky a povídat si s lidmi. Že zkrátka budu pokračovat v tom, co mě bavilo i na gymnáziu, kdy jsem chodila do knihovny na brigádu.“

Milena Křikavová, ředitelka knihovny a informačního centra v Rakovníku.Zdroj: Deník/Josef Rod