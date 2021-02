Miroslav Hodan: Lidé, kteří chtějí řidičák získat podvodem, u mě nemají šanci  

Co ale pokulhává je praktická stránka. „Při jízdách je to horší. Za roky v autoškole mohu potvrdit, že jsou žáci méně zdatní. Horší se to rok od roku. Ještě před deseti lety, když mi přišli tři lidé do kurzu, dva už řízení ovládali. Nyní přijde jeden z padesáti a přizná, že už někdy auto řídil. Pochopitelně, vždycky to bylo protizákonné, ale dělo se to. Dnes jsou velmi tvrdé postihy, tak si to málokdo troufne. Dříve ale podle mě měli rodiče na děti více času a vyzkoušeli si s nimi třeba řízení na polní cestě. Dneska mi chodí žáci do autoškoly nepolíbení,“ potvrzuje Miroslav Hodan. „Možná je to dáno i tím, že se mladí lidé méně pohybují, většinu času tráví na počítačích a celkově se u nich pak ztrácí manuální zručnost,“ dodává.

Provozovatel autoškoly v Kladně Miroslav HodanZdroj: Deník / Michal Bílek