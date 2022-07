Miroslav se vyučil elektrikářem, následně písmomalířem a již při zaměstnání studoval strojní průmyslovku. „Mládí jsem měl trochu bouřlivější. Jednou, ještě před vojnou, jsem skákal z letadla a špatně se mi otevřel padák, takže mě to vláčelo po ranveji a já byl celý odřený. Od té doby jsem měl do letadla zákaz,“ usmívá se Miroslav, který pracoval léta jako montér, opravoval velké stroje a mnoho let strávil pracovně v cizině, například v Belgii nebo Francii.

Petra Mendelová Tamchinová: Nejraději cvičím s těžkými váhami

„V Čechách jsem byl jen minimálně. Život mi změnil úraz nohy, kterou jsem si ošklivě pořezal. Přemýšlel jsem co dělat, až jsem na internetu narazil na laser. Tak jsem si pořídil nejprve diodový a s ním jsem začal vyrábět. Později jsem zakoupil celolaser, který mám dodnes,“ vzpomíná.

I pro rakovnické loutkáře

Od té doby vyrábí dekorace na zakázku, a to jak velké, tak malé předměty. V předloňském roce se mu naskytly volné prostory přímo u náměstí. „Původně jsem chtěl do nich nastěhovat svůj ateliér, ale nakonec mi přišlo, že by byla škoda nevyužít tak krásného místa pro prodejnu. Máme zde různé domečky, jimiž jsem začal, ale i zvířátka, autíčka, traktory z překližky a další různé hračky a dekorace. Většinu jsem vytvořil já, ale některé výrobky zde má i moje vedoucí prodejny Monika a nedělá mi problém vystavit u nás i jiné hezké výrobky šikovných tvořilů,“ líčí Miroslav.

Pokud se mu nějaký objekt zalíbí, rozkreslí ho, následně ho nechá vyřezat, složí a poté se vymaluje. „Rozkreslení trvá poměrně dlouho, člověk na to musí mít čas a klid. Jsou to všechno vesměs 3D modely, které si poskládám v programu, a musí do sebe všechno zapadat a zároveň chci, aby to bylo pěkné. Není to tedy úplně jednoduchá záležitost. Nevyrábím pouze z překližky, ale třeba i z papirmaše. Vyrábím i pro různá divadla, třeba i pro rakovnické loutkáře, kde jsem vyrobil dekorace pro Tři čuníky, dále pro různé obchody do dětských koutků, restaurace, školy či muzea a další instituce, máme rovněž svůj e-shop,“ sdělil Miroslav.

Model Bugatti pro muzeum

Jeho ateliér drží nad vodou především zakázky od větších firem, zejména pak od Decoled. „Nedávno jsem také dělal pro novostrašecké muzeum třímetrový model Bugatti. Mám rovněž domluveno s rakovnickým muzeem, že budu vyrábět Pražskou bránu. Jednou plánuji vyrobit modely novostrašeckého Komenského náměstí a porovnat, jak vypadalo v 18. století, jak po 2. světové válce a jak v současnosti. Vyrábím jak to, co se mi zalíbí, tak i na zakázku. Někdo má třeba požadavek i na to, abych mu vyrobil model jeho vlastního domku,“ popisuje.

Majitel novostrašeckého ateliéru navázal spolupráci i s místním kulturním centrem. „Domlouval jsem se s jeho pracovnicemi, že budeme společně dělat Kuličkiádu pro děti. Nyní mě čeká také výroba čarodějnic, které se poté vždy v dubnu věší po městě, ale také výroba maskota Strašecí. Všichni tomu tady říkají strašákov, tak jsme se domluvili s kulturním centrem, že bychom pro děti udělali soutěž. Ty by namalovaly strašidlo a já bych následně vyrobil maskota, kterého by mělo město i do budoucna,“ říká Miroslav, který by nad celou akcí převzal záštitu.

Karolína Brngálová: Z boxu mám krásné zážitky, ale musel ustoupit škole

V ateliéru tráví i čtrnáct hodin denně, a tak na domácí kutění nemá moc času, přesto si nestěžuje a spřádá další plány. „V budoucnu bych chtěl dělat workshopy uvnitř prodejny, ale i jinde. Můj kamarád krásně paličkuje, což je velmi neobvyklé. Jiní kluci zase ovládají airbrush nebo krásné mozaiky. To je ovšem hudba budoucnosti, musím se k tomu postupně dopracovat,“ říká Miroslav, který svoji práci skutečně miluje. „Není to na žádné velké zbohatnutí, člověk musí být srdcař,“ uzavírá.