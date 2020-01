Miroslava Chovanová: Sporty ve mně vyvolávají adrenalin, který odbourává stres

K dětem měla vždycky velmi blízko, při výběru středních škol se Mirka přihlásila právě na pedagogickou školu. „Vedle předškolní pedagogiky jsem studovala i mimoškolní pedagogiku a speciální pedagogiku. Ve školství jsem celkem sedmnáct let. Nejprve jsem působila v MŠ V Hradbách a poslední tři roky pracuji ve školce v Nesuchyni. Je to jednotřídní školka a máme tu děti od dvou do sedmi let. Někdy, když jsem na ně sama a mám čtyři dvouleté děti je to náročné, ale jinak jsou děti zlaté. Strašně se mi tam líbí,“ neskrývá nadšení.