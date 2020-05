Mrázka infarkt nepoložil. Už se těší, jak bude radit za klandrem

Tehdy se ale ještě chodilo na vojnu a Miloslav Mrázek rukoval do Strakovic. Půdruhého roku mu vojáci umožnili kopat v tehdy silném Fezku Strakonice, na konci vojny mu ale nové řády hru v civilním mužstvu zakázaly. I tak se mohl v roce 1981 vrátit do Kladna, ale neudělal to. „Byl jsem blbec, je to škoda. Šel jsem do Strašecí, což nebylo špatné, ale mrzí mě, že jsem si nevyzkoušel, zda bych na vyšší ligu měl,“ mrzí ho po letech.

Zdroj: Jiří Duchoň