Olivia Prokopová: Těhotenství a miminko nejsou nemoc, takže žádné úlevy nebudou

Dalším zlomem v kariéře pětadvacetileté sportovkyně bylo slavnostní uvedení do síně slávy v roce 2017. Této pocty se před ní dostalo pouze osmi hráčům. „Uvedení do síně slávy pro mě znamená opravdu hodně. Je to asi to nejvíc, co jsem mohla v adventure golfu dokázat. Už takhle mladá a být v síni slávy? To je snad sen každého sportovce,“ přiznává Olivia. A i její protihráči jí tento úspěch velmi přejí. „Soupeři reagovali skvěle a říkali, že si to moc zasloužím za tu dřinu, co jsem tomuto sportu obětovala. Na US Masters jsme totiž se všemi hráči jedna velká rodina a i když mě chce každý porazit, úspěchy mi přejí.“

Zdroj: archiv Olivie Prokopové