Ondřej Košulič: Tetování jsem měl v hlavě už od začátku

Ondra už se zúčastnil i několika Tattoo konvencí. „Byl jsem třeba v Pardubicích či v Brně, ale jen jak se říká na kukačku. Na žádné soutěži jsem ještě nebyl. Když jsem se bavil s tatérem, co mě tetuje, říkal mi, abych to určitě zkusil, že je to dobrá zkušenost. Samozřejmě bych nečekal nějakou cenu, tatéři jsou tam úplně někde jinde. Ale mám to v plánu a určitě bych to chtěl někdy zkusit,“ přemýšlí Ondra, kterého baví co se motivů týče neotraditional, realistika i abstrakt.

Zdroj: Deník / Josef Rod