Petr Novák: Když máte otevřenou mysl, dá se dokázat prakticky cokoliv

Podle Petra je důležité při cestách nelpět na podrobném itineráři, ale nechat prostor pro neplánované zážitky. „Lidé mají často naplánovaný den po dni a když pak něco nestihnou, jsou ještě zklamaní. Já jsem zabrousil do mapy, vytyčil jsem si pět nejzajímavějších míst a bylo mi úplně jedno, jak a kdy se k nim dostanu. A to jak na Madagaskaru, tak i o rok později v Kubě. Viděl jsem všechno, co jsem vidět chtěl a ještě něco navíc. Třeba to, že uvidím na Madagaskaru fosu, to jsem rozhodně neplánoval. Lidé jsou ale často slepí, honí se za konkrétními věcmi a pak se připraví o nevšední a nejkrásnější zážitky.“

Zdroj: Lenka Rodová