Petr 'Pítrs' Mareš: Jednou bych se zase rád podíval do Indie

Pro křivoklátského cestovatele je svoboda zásadní, proto by ho trápilo, kdyby v budoucnu nemohl opět cestovat. Ale všechno zlé je podle něho k něčemu dobré. „Zase se můžu více porozhlédnout tady u nás, kde to neznám. Vrátil jsem se na Špičatku, prošel si údolí kolem Berounky, kde jsem ještě nebyl,“ vypráví Pítrs, který by se v případě návratu do normálu rád vypravil znovu do Indie. „Mám odtud úžasné zážitky, je tam nádherná energie, místní lidé jsou velmi štědří. Tam bych se ještě rád podíval,“ doufá.

Petr 'Pítrs' Mareš.Zdroj: archiv Petra Mareše