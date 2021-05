Petr Slabý: Bohatýrská léta už jsou pryč. Práce kastelána mě naplňuje

Nakonec tedy zvolil výběrové řízení na Křivoklát a byl úspěšný. Křivoklátu šéfuje již šestým rokem. Nechci říci, že by tu bylo méně práce. Ale je to práce jiného typu, než na Vimperku. Tam nebylo ani žádné ubytování pro kastelána, což pro padesátiletého pána hraje určitou roli. Asi by se mi líbilo i na Vimperku, ale takový je život. Bohatýrská léta už jsou pryč. Práce mě ale docela naplňuje, jen bych si představoval méně administrativy a více praktického kastelánování. Dříve kasteláni byli zvyklí procházet se po hradě a průběžně si řešit různé záležitosti, dnes je to spíše za odměnu. Nějakou dobu bych to tu chtěl ale ještě vydržet, jestli se nic zásadního nezmění,“ říká.

Petr Slabý, kastelán hradu Křivoklát.Zdroj: archiv Deníku