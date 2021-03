V Kladně už Josef Zajíc kariéru dohrál. Končil v roce 2006, bylo mu skoro osmatřicet let. Tehdy neskrýval ani slzy, ještě by pokračoval. A tak zamířil do I. ligy do Berouna. Později ještě pomohl Mostu, v nižších soutěžích Řisutům a nakonec i Slanému. To už se jeho kariéra prolínala s dalšími aktivitami. Věnoval se trénování mládeže v Kladně, kde vyrůstal jeho syn Josef, trénoval kladenské hokejistky. Jako pohotový řečník dostal nabídku spolukomentovat pro Českou televizi. V roce 2010 však musel v televizi skončit, přišla totiž nabídka řídit jako generální manažer klub v Českých Budějovicích. Vydržel tam dva roky, mužstvo však nepřešlo ani jednou čtvrtfinále. „Pro mě to byla velká zkušenost a musím zdůraznit, že velká zkušenost. Poznal jsem jinou mentalitu lidí, než na jakou jsem byl zvyklý ze svého kraje. Převažovalo to lepší, veselejší a pozitivnější,“ hodnotil poté.

Josef Zajíc jako trenér žen Kladna.Zdroj: Deník / Rudolf Muzika