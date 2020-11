Sběratel Peter Kováč: Mám 350 párů tenisek

Tenisky se mi líbily už v dětství. Přišlo to se skateboardingem. Tehdy jsem samozřejmě vůbec nevnímal, že tenisky jsou takový fenomén, jakým jsou, že jsou i předmětem sběratelství. Ale již v té době jsem měl třeba deset párů tenisek, což na tu dobu a věk byl nadprůměr. Rodiče mě za to zrovna nechválili, ale mě to pohltilo a veškeré peníze z kapesného a brigád jsem dal právě za tenisky.

Zdroj: Archiv Úplně první, co si pamatuju, byly nějaké skejtové vansky. Ty byly tehdy cool. Když jsem pak v roce 2012 přišel do Prahy a s Petrem Hajdučkem začal pracovat na projektu Footshopu, tak jsem se o celém tom světě tenisek začal dozvídat víc. Zdroj: Archiv První pořádný nákup tenisek jsem udělal, když jsem byl poprvé v Americe. Byl jsem tam zhruba před deseti lety na výměnném pobytu ještě na škole. Tehdy byl ekonomický rozdíl mezi střední Evropou a Amerikou mnohem větší než nyní. Ale i tak jsem si tam za pár tisícovek nakoupil prvních šest párů tenisek od firem jako Nike či Adidas. Zdroj: Archiv Samozřejmě velikost bot je při sbírání tenisek důležitým faktorem. Já mám 45 a půl až 46, což vlastně není až tak zvláštní velikost. Je okrajovější, ale nikoli extrém. Ale je pravda, že jádro těch velikostí, tedy nejčastější velikosti jsou u žen od 37 do 39, u mužů od 42 do 44 v evropských velikostech. To jsou velikosti, které se shánější nejčastěji a nejsnáze. Ale na druhou stranu jsou u nějakých sběratelských edicí také nejčastěji vyprodané. Ty okrajovější velikosti naopak paradoxně zůstávají v nabídce déle a dokonce i ve slevách. Zdroj: Archiv Osobně mám kolem 350 párů tenisek. A partnerka má další stovku. Asi tři čtyři lidé v Česku a na Slovensku má mezi těmi 350 a 500 páry. Osobně je nesbírám kvůli prodeji se ziskem, proto třeba na teniskové burze stockx.com neprodávám. Ale samozřejmě občas něco prodám nebo věnuju kvůli tomu, že doma mám omezený prostor. Zdroj: Archiv

