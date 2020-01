Renata Mayerová: Netrpím žádným syndromem vyhoření. Naše práce je velmi pestrá

Dlouholetá ředitelka Státního okresního archivu Rakovník Renata Mayerová měla velký vztah ke knihám již odmala. „Moje dětská představa byla pracovat v knihovně. Vyrůstala jsem v Lišanech a do mateřské školy chodila kolem místní knihovny, kterou vedl postarší pán se silnými brýlemi. Rodiče i prarodiče moji tehdejší dětskou představu případného zaměstnání nezamítali, ale zároveň se i trochu nad podobou knihovníka na menší obci před více než padesáti lety pozastavovali a říkali: No prosím tě, dovedeš si představit, co je to knihovna a tam bys chtěla dělat? Já zdůrazňovala, že bych chtěla pracovat ve velké knihovně.