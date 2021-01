Sandra Rulfová: Být fitness trenérkou je práce mých snů

Jelikož je Sandra osobou samostatně výdělečně činnou, tak i ji zasáhla koronavirová krize. Se svými cvičenci chodila trénovat individuální tréninky do Čermákových sadů a natáčela cvičební videa na sociální sítě, a to až do poloviny prosince. „Za některá mi přišel i dobrovolný příspěvek, čehož si nesmírně vážím. Příjem samozřejmě nemám takový, jako předtím, ale jsem ráda alespoň za pár tréninků, které jsem mohla mít venku a samozřejmě i za tu podporu a odezvu od klientů, kteří mi psali, že jinak by se ke cvičení nedokopali. V natáčení videí bych chtěla dál pokračovat.“

Zdroj: archiv Sandry Rulfové