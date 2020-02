Sára Chovanová: Boxerský ring mě baví kvůli atmosféře, emocím i adrenalinu

Sedm let jsem se věnovala komerčnímu aerobiku a MTV Dance, ze kterých mám několik medailí. Největší úspěch byl postup do krajského kola Tanečního poháru. Také se ráda zúčastňuji zdravotnických soustředění a soutěží. Mám průkaz zdravotníka. Po mé „dlouholeté“ taneční kariéře jsem se začala věnovat boxu. První rok jsem chodila 2x týdně na trénink MTV Dance a hned následoval boxerský trénink. Bylo to náročné a nakonec vyhrál box.