Šárka Malá: Sokolské srdce mám zakořeněné v rodině  

Po studiu a mateřské dovolené se stala učitelkou v Mateřské škole v Šamotce. „Bylo tam opravdu krásně. Děti se mohly pohybovat volně, vymyslela jsem jim i lyžování. Byla to bezvadná parta. Ve školce byl i bazén a děti jsem měla rozdělené kromě věkových kategorií i jak se bály či nebály vody. A dvanáct z nich v jednom roce odcházelo do plaveckého oddílu v Rakovníku, když uměly prsa, znak i kraul. To mě opravdu těšilo. Dělala jsem s dětmi rozcvičky a různá cvičení, v určité době spartakiády a po revoluci už to byly zase všesokolské slety. Už mi to prostě zůstalo,“ usmívá se.