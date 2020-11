Simona Šteruská: Snažím se u dětí vzbudit zájem o hudbu a objevit jejich nadání

Řada televizních diváků má ještě v živé paměti působení kapely The Apples v show Československo má talent. „Shodly jsme se s holkami na tom, proč tam jdeme a co od toho očekáváme. Nechtěly jsme se nikomu zaprodat a když to po nás produkce soutěže chtěla, tak jsme to v semifinále stoply. Věděly jsme, že nám to funguje, proto nebyl žádný důvod se někomu upsat. Soutěž byla neskutečně náročná, čekali jsme na vystoupení třeba patnáct hodin a pak nám řekli: Půjdete až další den. Nevěděly jsme, kdy přijdeme na řadu, takže jsme byly v permanentním stresu. Přesto to byla skvělá zkušenost a jsem za ni ráda,“ vzpomíná.

Zdroj: archiv Simony Šteruské