Valentýna Karhánková: Aerobik je již součást mého života

V Aerobic clubu Angels (dnes Diamond Angels Academy) vytvořila s dalšími osmi dívkami úspěšný tým Seňorit, který se během jednoho roku prokousal ze třetí výkonnostní třídy až do té nejvyšší a hned při své premiéře na republikovém šampionátu získaly dívky cenný bronz. „Tehdy v Ostravě mi bylo teprve deset let, byla jsem ještě malá holka a tak nějak jsem si tu radost neuměla ještě pořádně užít, když to nyní vidím zpětně,“ říká Valentýnka. Prvního velkého individuálního úspěchu dosáhla ještě o rok dřív, kdy se dostala až do šestičlenného finále soutěže MiniMiss aerobik, kde skončila pátá.

Zdroj: archiv Valentýny Karhánkové