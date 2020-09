Přestože patří k nejzkušenějším hráčkám v týmu, na konec ještě zdaleka nemyslí. „Na konec nechci vůbec pomyslet. Chci hrát co nejdéle to půjde. Zkusím na sobě pracovat tak, abych vydržela hrát alespoň do čtyřiceti, ale to se ještě uvidí,“ přemýšlí Veronika, která by chtěla u hokeje zůstal i po aktivní hráčské kariéře. „Už nyní chodím trénovat s dětmi a baví mě to. Na mateřské na to budu mít ještě více času a až opravdu přestanu hrát, určitě u hokeje nechci končit. Takže trénování či výpomoc s trénováním pro mě bude asi automatické pokračování.“

Zdroj: Alžběta Brabcová