Tatérka Veronika Pleierová: Vždycky jsem chtěla dělat něco kreativního

Jejím hlavním zaměstnáním je ovšem práce asistentky ředitele ve Valeu, která ji rovněž baví. „Spousta lidí si myslí, že asistentka je jen slečna v kostýmku, co dělá kafíčko, hrabe se jen v papírech, šanonech a podobně. Moje práce je ale z velké části i tvořivá, protože současně dělám i do interní komunikace ve firmě, na podzim jsem organizovala Grand opening, dělala jsem i další akce. Dále píšu úvodní slovo do našeho měsíčníku, dělám uzávěrky docházky, absolvuji různé přednášky, meetingy a podobně. Rozhodně to není monotónní práce, za což jsem ráda.“

Zdroj: Deník / Josef Rod

Pokud není ve Valeu, dělá Veronika různé návrhy či obrazy, nyní připravuje třeba malované tašky na prodej, navíc tetuje, takže na další zájmy jí už moc času nezbývá. „Dříve jsem chodila do dramaťáku, léta jsem zpívala v pěveckém sboru, hrávala jsem na kytaru, ale tu už jsem rok nedržela v ruce. Ale asi mi to tak stačí a vyhovuje. Nemám pocit, že by mi něco chybělo. Ještě bych chtěla šít a naučit se pracovat se sklem nebo stříbrem, dělat z nich malé šperky, ale na to bude v budoucnu ještě čas,“ dodává.

Zdroj: Deník / Josef Rod