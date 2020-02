Z Dany Belušové se za krátkou dobu stala uznávaná včelařka  

Nedá se ani říci, že by bylo všechno týkající se včel vyzkoumané či popsané v literatuře. Kolikrát včely otevřete a najdete například problém, který jste nečekali a nikdo vám ho neumí vysvětlit. Včelař tak musí mít cit pro přírodu a její vztahy s prostředím. Včely jsou totiž s přírodou a počasím velmi úzce spjaty, na což spousta lidí bohužel zapomíná. Někteří chtějí přesný návod, co který den nebo měsíc udělat. Ale takhle to nefunguje.