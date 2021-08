Zuzana Dubnová: Hraní už mi nechybí. Budoucnost vidím ve skládání hudby

Zpívala například i se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, i když působení v něm považuje spíše za omyl. „Jsem si jistá v tom, když hraji na piano a zpívám. Je to zkrátka moje rutina a jsem si v tom jistá. Tehdy jsem ale musela pouze stát a zpívat, na což jsem vůbec nebyla zvyklá. Došlo mi to až tehdy, když jsem tam stála a z éteru zaznělo: Točíme. Byl to živý vstup, já byla nervózní, ale nakonec jsem to nějak dala,“ vzpomíná Zuzana, pro kterou je srdeční záležitostí již zmiňovaný jazz.

Zuzana Dubnová.Zdroj: archiv Zuzany Dubnové