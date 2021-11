Hrdinkou zápasu byla útočnice Michaela Mlejnková, která poté, co Polky vyrovnaly, strhla vedení zpět na českou stranu. A později přidala ještě jednu branku.

Polský odpor mohl být úspěšnější, kdyby Češkám v první části nevyšel 21-vteřinový úsek, v němž se trefily Kubečková a kapitánka Krupnová. Oba góly byly moc pěkné, první po bleskové kombinaci a přihrávce Chudé zpoza brány a druhý po technickém obloučku Krupnové.

Co našim severním sousedkám nevyšlo v prvním dějství, povedlo se ve druhém. Trpělivě se dočkaly dalších českých chyb a díky ex-vítkovické Zuzaně Krzywakové se jim povedlo vyrovnat! Nejdřív pálila z rychlé protiakce a pak tentokrát českou jedničku Remešovou prostřelila pěkně v přesilovce.

České hráčky se v ofenzivě dost trápily, pevný polský blok málokdy překonaly. A když, tak zasáhla výborná Trojanová v bráně. Až těsně před koncem periody nalila Řepková míček Mlejnkové a ta se nemýlila.

Češky gól do šatny uklidnil a třetí dějství už jim jasně patřilo. Brzy se trefila skrytou ranou Plášková a po ní ještě spoluhráčka ze třetí formace Kotzurová. Poslední slovo si pak vzala dokonce v oslabení Mlejnková po tvrdé práci Řepkové.

„Pozitivně hodnotím, že jsme vyhrály, ale hra nebyla taková, jakou jsme chtěly předvést. Ale naštěstí to, co se na mistrovství světa počítá, jsou tři body a ty jsme získaly,“ usmála se Magdalena Plášková. Odchovankyně Kladna, která už dlouho hraje za Chodov, první zápas šampionátu strávila na lavičce náhradnic, ale tentokrát ji Saschy Rhyner poslal do první formace. V té se neprosadila, to až později po sešupu do lajny třetí. „Já si řekla, že když budu hrát s nejlepšími hráčkami na světě, tak si to užiju. Nebo lépe řečeno buď budu nervózní a sesypu se z toho, nebo z toho něco dovedu vytěžit. O to jsem se snažila a bylo to s nimi super, ale samozřejmě ve třetí formaci to bylo uvolněnější,“ přiznala Plášková s tím, že Češky nepodcení ani poslední duel proti slabšímu Lotyšsku. „Sice jsme ve skupině už jistě první, ale do každého zápasu chceme vstoupit s maximálním nasazením a vyhrát. První místo ve skupině je tedy příjemné, ale neznamená to, že polevíme v přípravě na Lotyšsko,“ odmítla Plášková.

Česko – Polsko 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Branky: 12. Kubečková (Chudá), 13. Krupnová (Ratajová), 40. Mlejnková (Řepková), 43. Plášková (Trojánková), 47. Kotzurová (Plášková), 59. Mlejnková (Řepková) – 29. Z. Krzywaková (J. Krzywaková), 35. Z. Krzywaková (Helmanová). Rozhodčí: Andersson, Eliasson. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0.

Česko: Remešová – Beránková, Jiráková, Plášková, Ratajová, Krupnová – Koníčková, Šupáková, Mlejnková, Řepková, Suchá – Havlíčková, Keprtová Chudá, Kotzurová, Kubečková - Trojánková, Paloncyová.

Polsko: Trojanová – J. Krzywaková, Z. Krzywaková, Hliwová, Drzymalová, Pudziszová – Sloninová, Plechanová, Samsonová, Nogová, Krzywiecová – Wojciková, Zagorsková, Helmanová, Rozmusová, Lubansková – Mazurová, Zadroznová, Arendarczyková.

Hokej pod širým nebem ve Špindlu nebude ani letos. Akce se odkládá na příští rok