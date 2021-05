Hokejový svět hledí do Rigy. Důvod je nasnadě: v lotyšské metropoli se koná specifické mistrovství světa. Ambice na medaili má minimálně sedm týmů včetně Česka, které poprvé na velké akci vede kouč Filip Pešán.

Ilustrační foto | Foto: Redakce

V normální době by do Pobaltí přijely tisícovky fanoušků nejen ze skandinávských velmocí, ale situace kolem koronaviru to nedovoluje. Během turnaje se hráči ocitnou v přísné bublině, tedy jakési izolaci. Hotel, trénink, zápas. Nic víc.