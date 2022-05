Co se od nich čeká? Gólya body. Jak od hokejovými božstvy nadaného ostrostřelce Vrány, tak od vrchního stratéga ze zadních řad Hronka. Hlavně u prvního jmenovaného se asi nedá čekat, že by z Tampere odjel bez jediného zářezu na pažbě. Experti mu v minulosti vyčítali leccos, ale snajperský instinkt mu upřít nelze. Stejně jako zdravé (a dravé) sebevědomí.

Když před loňským MS vyhlásil útok na zlato, tehdejší trenér Filip Pešán mu to zpětně (poněkud nepochopitelně vytkl). „Vím, že kolem toho byla nějaká kauza. Já ale říkám vždycky, že cíl má být jasný, a s tím tam musíte jet,“ řekl Vrána minulý týden po příletu ze zámoří. Vyhrát chce i nyní a rád by k tomu přispěl góly.

Sázkaři vs. české hvězdy z Detroitu

„Jsem střelec odmala,“ usmívá se šestadvacetiletý útočník, který valnou část sezony promarodil. Po návratu led si ale udržel úctyhodný průměr jednoho gólu na dva zápasy. „Připravil se a po návratu hrál výborně. Snad si to přenese i sem,“ poznamenal jeho o dva roky mladší parťák Hronek.

Finský realismus a české snění. Jak trenér Jalonen změnil atmosféru

I on si rád zaútočí, ostatně na MS v roce 2019 patřil k nejproduktivnějším hráčům turnaje a získal ocenění pro nejlepšího obránce. Pro Jalonena bude klíčovým mužem (nejen) v přesilovkách. „S Detroitem jsme neudělali play-off, takže reprezentaci beru i jako možnost spravit si chuť,“ řekl Hronek.

O formě dvojice z Detroitu se můžete přesvědčit už v sobotu v mači s Británií.