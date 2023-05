Strážce české svatyně? Ožehavé téma. Fanoušci si žádají Vejmelku, Jalonen mlží

Kouč české hokejové reprezentace Kari Jalonen vrátil zpátky do brankoviště Šimona Hrubce, přestože v úvodním utkání na světovém šampionátu zrovna nezářil. Překvapivý tah? Ne, podle finského stratéga to byl totiž plán. Fanoušci by však radši viděli v brance místo nespolehlivého Hrubce „Kojota“ Karla Vejmelku. Dostane konečně šanci?

