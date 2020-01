Žáci pavlíkovské školy pravidelně jezdí potěšit staré a nemocné lidi

Do pavlíkovské základní školy v tomto školním roce nastoupilo do 1. ročníku 17 prvňáčků. Po krátkém adaptačním období se všichni zapojili do života školy.

„Protože jsme poněkud menší kolektiv všech žáků, realizujeme plánované aktivity, projekty, výlety a další akce vždy společně. Hned na začátku školního roku se prvňáčci zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Rakovníku, kam jezdíme tradičně již několik let dvakrát do roka. Zapojili se od září do pravidelného bruslařského výcviku na Zimním stadionu v Rakovníku, byli součástí interaktivního přírodovědného pořadu Dravci a sovy s živými exempláři přímo u nás ve škole nebo ekologického pořadu, zaměřeného na třídění odpadů Tonda obal. Navštívili jsme na podzim i dvakrát Prahu. Nejprve to bylo divadlo Spejbla a Hurvínka, dále pak filmové představení v Cinema city na Zličíně,“ vyjmenovává ředitel školy a třídní učitel prvního ročníku Petr Šiler.

Během roku se prvňáci zúčastní dalších tradičně zařazovaných projektů jako například Ovoce do škol, Mléko do škol, Celé Česko čte dětem, Domestos pro školy, Víš, co čteš, Víme, že jsou mezi námi apod. „Projekt Víme, že jsou mezi námi je charakteristický tím, že s krátkým kulturním vystoupením zajíždíme již několik roků po sobě do rakovnické nemocnice na oddělení LDN potěšit staré a nemocné občany. Také ve 2. pololetí jsou pro žáky naší školy připraveny další podnětné akce,“ dodává ředitel.

První ročník ZŠ a MŠ Pavlíkov vede ředitel školy Petr Šiler. Foto: Deník / Josef Rod