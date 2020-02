Lidé už zvažují: Zrušit lyžování v italských Alpách? Zrušen byl benátský karneval, světová kulturní událost. Rakušané přemýšleli o tom, že zavřou hranice. Obávaná nemoc už není v daleké Číně, ale jeden den poklidné jízdy autem.

Foto: Deník

Pravděpodobnost, že se koronavirus rozšíří do Česka, je nyní vysoká. Otázka, co to se zemí udělá, a jak se máme připravit, je tedy zcela na místě. Někdo se tomu může smát a mávnout rukou: není to o nic horší než chřipka. Jen na to nejsme zvyklí a strach má oči jak kodaňská věž.