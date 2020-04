KOMENTÁŘ: Celosvětová pandemie technologický pokrok ještě zrychluje

Možnosti jako videohovor, které jsme ve 20. století mohli vidět spíše ve sci-fi filmech, se již před několika lety staly realitou. Vývoj ale pádí nemilosrdně dál a v době celosvětové pandemie se ještě zrychluje. To, co by možná přišlo za několik let, mění svět právě nyní.

Josef Rod, redaktor Rakovnického deníku. | Foto: Deník / Josef Rod