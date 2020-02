Jiří Drahoš: Dvouletý odklad maturity z matematiky nic nevyřeší

Matematika patří k triviálním znalostem a dovednostem, jimiž by měl disponovat každý člověk. Zároveň by měla rozvíjet základy logického myšlení. Současný způsob výuky matematiky a jejího ověřování povinnou maturitní zkouškou ale k tomuto cíli nevede. Studentům je předkládáno velké množství učiva, které není dostatečně procvičováno ani vysvětlené, k čemu by mohlo sloužit v reálném životě.

Foto: Deník