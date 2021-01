Mimochodem, testování na dobrovolnících oproti jiným vakcínám nebylo zkráceno ani o den a příslušné úřady vydávající povolení látku použít na milionech obyvatel planety nemohou riskovat neúspěch. Prověřené látky jsou zkrátka bezpečné a úvahy o opaku jsou pouze dílem dezinformátorů. A ti, kdo je akceptují, zkrátka nejsou schopni dohlédnout hlouposti takových tezí.

Objevil se i razantní názor, že všichni ti, co se nenechají očkovat, by neměli mít přístup na hromadné akce. Velké letní festivaly, společenské semináře a podobně. A také že by měla být omezena jejich možnost vycestovat ze země, třeba na letní dovolenou. Takové úvahy jsou samozřejmě mimo zákony, nepřiměřeně omezují lidská práva a v reálu jsou neproveditelné. Nicméně princip takového uvažování je správný. Očkovaný člověk nikoho neohrozí. Neočkovaný ano, i když zase jen ty, kteří očkovaní nejsou.

V případě, že se nedá očkovat více než polovina Čechů, je příchod dalších vln pandemie v naší zemi možný. A ti, kdo se naočkovat nenechají, nebudou mít morální právo říci ani písmeno, až se za pár měsíců znovu zavřou restaurace, zruší letní dovolené a předčasně skončí sezóna festivalů. Budou totiž přímými spoluviníky.