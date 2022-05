„Krásné zničíte a nahradíte touhle hrůzou. Peníze vyhozené z okna na věc, která je opravdu strašná. Zajímalo by nás, kolik ta studie stála a kdo ji vyrobil?“ ptala se na facebooku Helena Strnadová. A nebyla sama. Studie, která navrhuje například větší množství dlažby, vykácení tisů před kostelem či vznik odpočinkových zón, se nelíbí prakticky nikomu. Sem tam někoho těší alespoň úbytek parkovacích míst.

Zatímco některé úpravy, především sídlišť, jsou ve městě nutností, revitalizaci Husova náměstí vnímají Rakovničané jako naprosto zbytečnou. Včetně mě.

Jako historik vnímám citlivě jakýkoli zásah do historického jádra města. Nemám problém se sochou u finančního úřadu ani se Sisyfem u gymnázia, ovšem nevidím potřebu tak významně zasáhnout do náměstí, které je mnohými považováno za jedno z nejhezčích v celé zemi. Pokud si někdo Rakovník zapamatuje, tak právě díky němu.

Navrhovaný vodní prvek ve středu náměstí by ještě mohl být oživením, koneckonců tam až do 19. století stála kašna. Pokud by byl nyní proveden vkusně v souladu s historickými budovami, asi by spousta lidí neměla námitky. Když si ale představím částku za projekt, která se zřejmě bude blížit desítce milionů korun, a k tomu přičtu velmi strohý, nepříliš nápaditý a hlavně moderní návrh řešení, nemyslím si, že plánovaná revitalizace povede k výsledku, který Rakovničané uvítají.

Vedení města by tu mělo být hlavně pro ně. Občané vnímají hlavní náměstí jako svou největší pýchu, jsou hrdí na jeho malebnost - vzhledem k citlivosti tématu by se nabízela například anketa, kde by vyjádřili svůj názor. A na hlas lidu by radnice měla dát.