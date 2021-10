Ve Vladislavově ulici, kolona. Kolem Hrádku, kolona. Sokolovna, kolona. Od Tesca, kolona. Lidi, víte o tom, že děti mají nohy? Že do školy můžou i dojít? Takto se nedávno rozčilovala jedna z uživatelek facebooku ve skupině Rakovnicko – Právě teď.

Příspěvek rozpoutal bouřlivou diskuzi, podobně, jako když se zde řešilo třeba očkování. Našla se spousta těch, kteří odvážení dětí do škol odsuzovali a poukazovali přitom na to, že oni jako děti chodili všude pěšky a nožičky jim tehdy neupadly. Jiní upozorňovali, že doba se změnila, je mnohem uspěchanější, spousta lidí do práce dojíždí a nemá jinou možnost. Další názor zněl: Co je komu vlastně do toho. Když to někomu vadí, ať chodí pěšky a nemusí trčet v kolonách.

Buď jak buď, Rakovník je ucpaný nejen ráno před osmou hodinou. Kolony se tvoří během celého pracovního dne. Zejména pak kolem druhé hodiny odpolední, kdy okružní třídu a přilehlé ulice ucpou lidé mířící z fabrik či opačným směrem. Tříkilometrový úsek trvá projet někdy i půl hodiny.

Jistým řešením, které by dopravní situaci alespoň částečně odlehčilo, je dlouho očekávaná stavba obchvatu.

Ten se měl původně začít stavět již vloni, nakonec se ale vše přibrzdilo a řeší se dokumentace, tedy stavební povolení, převody pozemků. Termín zahájení je stále neznámý. „Krajské zastupitelstvo je nyní snad na naší straně, tak by se to mohlo trochu pohnout.“ Taková jsou slova místostarosty Rakovníka Jana Šváchy.

Jistě bude potřeba, aby zástupci Rakovníka, kteří jsou v krajském zastupitelstvu, důrazně lobovali za zájmy města. Když se ovšem vrátím k původní myšlence, nebylo by na škodu, kdyby se zamysleli i sami řidiči, zda všechny jízdy, které městem podniknou, jsou opravdu nutné. Rakovník není tak velký jako třeba Kladno a udělat něco pro své zdraví a ulehčit přírodě rozhodně není od věci.