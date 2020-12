KOMENTÁŘ: Bez karty už svoji potřebu v Rakovníku jen tak nevykonáte

Léta byli Rakovničané zvyklí vykonávat svoji potřebu ve veřejných toaletách v průjezdu V Brance, posledních devět let pak na konci Husová náměstí, kde dříve bývala školní jídelna. Objekt ovšem od nového roku projde rekonstrukcí, která potrvá zhruba dva roky, a tak se toalety opět stěhují. Tentokrát ovšem k údivu mnoha místních občanů nikoliv do prostor náměstí či jeho okolí, ale k autobusovému nádraží do modulové sestavy.

Josef Rod, redaktor Rakovnického deníku. | Foto: Deník / Josef Rod

Ještě větší zděšení ovšem vyvolala nemožnost zaplatit mincemi, ale pouze kartou nebo mobilním telefonem. Důvody radnice? Bezpečnostní. Prý aby nedocházelo k poničení zásobníku na mince a platba kartou má omezit využívání lidí bez domova. Pochopení ovšem u drtivé většiny místních rozhodně nenachází. „Moje babi by si na takovou toaletu opravdu dojít nemohla. Telefonem se sotva umí dovolat, má obyčejný tlačítkový, a účet, natož kartu opravdu nemá,“ argumentovala jedna z uživatelek facebooku a přidávali se další. „Moje švagrová také kartu nemá a telefon tlačítkový, takže má bohužel smůlu. Pak se nemůžete divit, že bude vykonána potřeba jinde.“ Veřejné toalety budou nakonec umístěny do modulů u autobusáku Přečíst článek › Krok radnice se zdá v tomto případě opravdu jako nepříliš šťastné řešení. Problémy s platbou budou mít nejen občané staršího věku, ale i děti. A co třeba takoví trhovci, kteří byli zvyklí hledat veřejné toalety v centru města. Přitom třeba na radničním dvoře je pro jejich umístění místa dost. Všechno je ale jinak. A tak se dost možná v následujících dvou letech budou rakovničtí radní divit, jak často zahlédnou osobu vykonávající svoji potřebu u pýchy našeho města – chrámu sv. Bartoloměje. ČERNÁ A BÍLÁ: Mělo by být očkování proti covidu povinné? Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu