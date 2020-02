Nechá jej město zbourat a postaví tu novou halu?

Nebo pouze halu opraví?

Anebo sportovní halu zbourá a postaví ji zcela nikde jinde?

Jaká varianta nakonec vyhraje?

Jasno by mělo být snad letos, jelikož podle slov starosty města Luďka Štíbra by právě v prvním čtvrtletí měli nad všemi možnostmi diskutovat odborníci, zástupci klubů a také města.

Co člověk, to jiný názor na situaci. Se zajímavou myšlenkou přišli rakovničtí florbalisté. Ti chtějí, aby současná hala prošla rekonstrukcí a město zároveň zafinancovalo výstavbu další haly poblíž atletického stadionu na Zátiší. Důvod je podle nich jednoduchý. Za 80 milionů korun je to reálné.

Vzhledem k nedostatku volných krytých sportovišť, jelikož řadu tělocvičen ve městě, ale i v okolních obcích využívají ke sportovním aktivitám, by se mohlo jednat o výborný nápad. „Stará” sportovní hala by mohla sloužit nejen „menším” sportovním klubům, ale také například rakovnickým školám. Navíc v objektu jsou veliké kancelářské prostory, které by město mohlo využít pro další organizace. Novou sportovní halu by pak především využívaly kluby, které potřebují větší rozměry hrací plochy. Ale určitě by se tu našel prostor i pro další akce.

Někteří mluví o nové sportovní hale mimo střed města jako o nesmyslu právě kvůli poloze. Jenže. Pokud zvládnou děti z okolních obcí dojít z autobusového nádraží do základní školy, nezvládly by to o malý kousek dále do haly? Zřejmě ano. Stejně tak většina sportovců už se dnes dopravuje do haly po „vlastní ose” - místo u staré haly by tak parkovali u nové.

Mít dvě sportovní haly by možná pro město o počtu obyvatel méně než 16 tisíc mohl být luxus, pokud ale přivede další děti ke sportování, pak jsou to užitečně vynaložené peníze. Rozhledny rozhodně naše zdraví nezlepší.

miroslav.elsnic@denik.cz