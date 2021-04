Únavná a demotivující. Taková je po více než roce distanční výuka pro děti, jejich rodiče, ale i pedagogy. I ti největší „sígři a flákači“ volají po tom, aby se mohli vrátit zpět mezi své spolužáky a nevadil by jim ani každodenní dril frontální výuky.

Nyní sice mohou leccos obejít a ošidit, jenže domácí klec jim pochopitelně dvakrát nevoní. Rodičům, zvlášť těm na home office, z neustálé přítomnosti potomků také třeští hlava a jsou vyčerpaní, návrat dětí by uvítali i kantoři, kteří se shodují na tom, že distanční výuka tu prezenční nikdy nemůže nahradit. „Je to únavné pro nás všechny. Rádi bychom se vrátili do normálu, ale zatím to tak nevypadá. Dětem chybí motivace, obzvlášť těm starším. Spousta z nich to nezvládá, a tak musí pomáhat i rodiče. Jenže ti jsou už také zoufalí a já se jim nedivím,“ shrnul ředitel mšecké školy Milan Dvořák.