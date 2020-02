Chce zůstat, neboť se touží vyrovnat Baťovi a dalším velkým mužům české historie, zanechat po sobě otisk své osobnosti. Není bez šancí, protože ho nesvazují stranické procedury a ohledy na jiné funkcionáře hnutí ANO. Jako šéf kosí každého, kdo škodí jeho pověsti. Zbavil se Kremlíka a vyhodil by i ministra obrany Metnara, jehož zachránilo jen to, že nekrade.

Babiš se však nemusí ohlížet ani na svého koaličního partnera. Přezíravě se dívá na předsedu koaliční ČSSD Jana Hamáčka, který podle něj nemá co kritizovat jeho personální rozhodnutí, protože nikdy nic neřídil. O premiérově vztahu k ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové snad ani nemá cenu mluvit, podle něj rozdává trafiky, neumí připravit důchodovou reformu a o miliardu předražuje IT zakázky. Co z toho plyne?

Podle mě se Andrej Babiš chystá na budoucí vládnutí s ODS. První vlaštovkou je podpora ANO při zvolení šéfa Senátu Miloše Vystrčila, místopředsedy občanských demokratů. Druhou pak roztržka ODS se spolkem Milion chvilek pro demokracii. Další Fialův zástupce Alexandr Vondra ostře odmítl výpad chvilkařů proti Polsku a Maďarsku. A od toho už je jen krůček k objetí s ANO a budoucímu pravicovému obratu vlády. Zbylá část opozice zřejmě vůbec netuší, oč se tu momentálně hraje.