Ale neměla by být bezpečnost na prvním místě?

Odpovědní lidé se měli zamyslet již dávno a na zhuštěnou dopravu měli začít reagovat. Ať už kruhovým objezdem nebo jinou úpravou, třeba i semaforem. Někteří řidiči však okružní křižovatky či další zpomalovací metody kritizují. Argumentují tím, že to ublíží plynulosti dopravy na hlavním tahu a začnou se dělat kolony již za sjezdem z D6.

Provoz zde navíc po vybudování dalšího úseku D6 ještě zhoustl. Pokud chce tedy někdo odbočit v největší špičce z vedlejší silnice doleva, a je prakticky jedno zda na Prahu, či na Karlovy Vary, musí počítat i s dvacetiminutovým zpožděním. Lidé proto často riskují a snaží se v nepřehledné křižovatce při sebemenší skulince napojit na karlovarku. To se ovšem již několikrát stalo řidičům osudným. Vozy jedoucí po hlavní totiž jen velmi neochotně přibrzdí.

Bylo to jen několik dní potom, co se zde stala další vážná havárie. A aby toho nebylo málo, jiná dvě auta se zde srazila o týden později. O tom, jaká zde panuje dopravní situace, se mezi Rakovničany diskutuje již léta.

Pět zraněných, z toho jedna žena smrtelně. Taková byla bilance tragické dopravní nehody, která se stala v polovině září na proslulé křižovatce „Na Šustně“ u obce Krupá. Na spojnici hlavního tahu z Prahy na Karlovy Vary se silnicí z Rakovníka do Loun se tehdy střetl osobní vůz s policejním. Ten měl sice zapnuté majáky, ale ani to tragédii nezabránilo.

